جيش الاحتلال يستخدم دُمى بشرية على الحدود اللبنانية

كشف مراسل صحفي لبناني، عن فضيحة جديدة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع بلاده.

ونشر مراسل قناة "المنار" على شعيب، عبر حسابه الخاص على "تويتر" صور للجيش الإسرائيلى، كشفت أنه يستعين بمجسمات بشرية مثل الدمى فى آلياته على الحدود مع لبنان.

وكتب شعيب قائلاً: "خلصنا المزح بموضوع الجيب، هذه الفضيحة كفيلة بإسقاط رؤوس كبيرة فى جيشكم!! لأنها تدل عن غباء وحمق. لأنكم لم تتعلموا بعد أنكم بمواجهة رجال لديهم من الحكمة والحرفية والشجاعة والإيمان مايكفى لهزيمتكم".

وأضاف: "انضبوا وضبوا تماثيلكم، هالحركات حتى الأطفال بلعبة الغميضة ما بيعملوها".

يذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت تصاعد التوتر بين لبنان وإسرائيل بعد أن شنت الأخيرة غارات جوية استهدفت عدة مواقع بلبنان، كما سقطت طائرتان مسيرتان فى الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت