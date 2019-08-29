شكوى فلسطينية ضد هندوراس لفتحها بعثة بالقدس المحتلة

قررت وزارة الخارجية بالسلطة الفلسطينية تقديم شكوى رسمية ضد جمهورية هندوراس، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، بسبب فتح الأخيرة بعثة دبلوماسية رسمية لها في القدس المحتلة مرتبطة بسفارتها في تل أبيب.



وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها الخميس 29 أغسطس إنها: "قررت تقديم مشروع قرار في الجمعية العامة ضد هندوراس لمخالفتها قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980"، معلنة تراجعها عن فتح سفارة لها في توغوسيغلبا.

وندد البيان "بقرار هندوراس فتح بعثة دبلوماسية لها بالقدس مرتبطة بسفارتها في تل أبيب"، معتبرة ذلك "عدوانا مباشرا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها".



وأشارت إلى أنها ستتوجه إلى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لنفس الغاية، والمطالبة باتخاذ إجراءات مقاطعة تجارية ضد هندوراس.