Responsive image

24º

30
أغسطس

الجمعة

26º

30
أغسطس

الجمعة

 خبر عاجل
  • رئيس اليمن: الإمارات استغلت الظروف الحالية التي نمر بها لمهاجمة مؤسسات الدولة الشرعية
     منذ 5 ساعة
  • رئيس اليمن: ندعو شعبنا اليمني للنوحد خلف قواتنا المسلحة لرفض مشاريع التمزيق
     منذ 5 ساعة
  • الاحتلال يطلق قنابل الإنارة فوق مزارع شبعا جنوب لبنان.
     منذ 8 ساعة
  • معبر رفح: ارجاع جميع حافلات المسافرين إلى الصالة الفلسطينية نتيجة تعطل شبكة الحواسيب لدى الجانب المصري.
     منذ 10 ساعة
  • قتلى في غارة للطيران الإماراتي على القوات الحكومية اليمنية بمنطقة العلم بمدخل مدينة عدن
     منذ 16 ساعة
  • المتحدث باسم جيش الاحتلال: أغارت طائرة عسكرية على موقع تابع لحركة حماس شمال قطاع غزة ردًّا على اطلاق القذيفة باتجاه إسرائيل في وقت سابق.
     منذ 18 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:59 صباحاً


الشروق

5:25 صباحاً


الظهر

11:56 صباحاً


العصر

3:30 مساءاً


المغرب

6:26 مساءاً


العشاء

7:56 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

قطر: جاهزون لمواجهة أي مخاطر بجيش متمكن بسط أجنحته شرقا وغربا

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 259
قطر: جاهزون لمواجهة أي مخاطر بجيش متمكن بسط أجنحته شرقا وغربا

أعلنت قطر، اليوم الخميس 29 أغسطس ، أنها جاهزة لمواجهة أي مخاطر وتحديات، بجيش متمكن بسط أجنحته شرقا وغربا.

قاونقل موقع "الخليج أونلاين" ، عن وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، خلال محاضرة ألقاها أمس الأربعاء: "نسعى لبناء جيش متمكن، ونحاول تطوير التصنيع العسكري بالاعتماد على الكفاءات الوطنية".

وأكد العطية في محاضرة على هامش فعالية مؤتمر "نجاح قطري" المنعقد حاليا في العاصمة الدوحة، أن بلاده تخطت الحصار، وبسطت علاقاتها وانتشرت مع دول العالم "شرقا وغربا".

وتابع وزير دفاع قطر "الدوحة تخطت مرحلة الحصار إلى بناء البلد والاهتمام بالكوادر الوطنية، فضلا عن التوسع في العلاقات الخارجية؛ حيث بسطت قطر أجنحتها شرقا وغربا في علاقاتها مع دول العالم".

وأضاف وزير الدفاع القطري أن بلاده "تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات".  

ولفت النظر إلى أن قطر تواصل العمل على تطوير مجال التصنيع العسكري، بناء على التحديات التي تمر بها المنطقة، وذلك استعداداً لمواجهة أية مخاطر".


وكشف العطية عن قرب تخريج أول سيدة قطرية كطيارة (قائدة طائرة) حربية قريبا.

من جانب آخر، قال وزير الدفاع القطري إن بلاده "منفتحة على الحوار غير المشروط مع دول الحصار متى أرادت الأخيرة".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers