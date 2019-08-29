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"الوفاق" تسيطر علي غريان بعد فشل هجوم حفتر

منذ 5 ساعة
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"الوفاق" تسيطر علي غريان بعد فشل هجوم حفتر

أكدت حكومة الوفاق الليبية، الخميس 29 أغسطس ، أن الأوضاع في مدينة غريان (غرب) تحت السيطرة بعد فشل هجوم شنته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في محاولة لاستعادة السيطرة عليها.

وقال لمتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، العميد مبروك عبد الحفيظ، في بيان مصور ، نشرته إدارة التواصل والإعلام، برئاسة مجلس الوزراء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ، إن "الأوضاع في غريان (100 كلم جنوب العاصمة طرابلس) تحت السيطرة عسكريا من قبل غرفة العمليات المشتركة للجيش الليبي، التابع لحكومة الوفاق الوطني، وأمنيا من قبل مكونات وزارة الداخلية، وفي مقدمتها مديرية أمن غريان".

والإثنين، أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق، صدّ هجوم لقوات حفتر على غريان، التي تشهد معارك مسلحة بين الطرفين منذ أكثر من أربعة أشهر.


وحذر المتحدث باسم داخلية الوفاق، في ذات البيان، "كل من تسول له نفسه بث الفتنة أو الإخلال بالأمن والسلم الأهليين".

وشدد علي "عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية والاحتياطات الأمنية في ربوع ليبيا كافة، ومدينة غريان خاصة، والتي من شأنها حماية أرواح وممتلكات المواطنين".

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