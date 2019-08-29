"السراج" يأمر بتعزيز الوحدات المقاتلة بكافة المحاور الليبية

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراجفي بيان الإعلامي، الخميس 29 أغسطس ، عقب اجتماعه برئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن محمد علي الشريف ، أوامر بتعزيز الوحدات المقاتلة في كافة المحاور بالاحتياجات التي تتطلبها العمليات.

وتناول الاجتماع، وفق البيان، تطورات الوضع الميداني، وسير العمليات في محاور القتال بمنطقة طرابلس الكبرى ومحيطها، والإجراءات العسكرية المتخذة لتأمين مدينة غريان (جنوب طرابلس).

من جانبه، أكد رئيس الأركان العامة، أن الجيش الليبي والقوات المساعدة تحقق تقدما على مختلف المحاور، دون إضافة أي تفاصيل.