هادي يطالب السعودية بوقف التدخل الإماراتي باليمن

دعا الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي اليوم الخميس (29 أغسطس 2019) السعودية للتدخل لإيقاف تدخل الإمارات ودعمها للانفصاليين في الجنوب وإيقاف الغارات الجوية ضد القوات الحكومية. واتهم الإمارات باستغلال الظروف الحالية التي تمر بها بلاده "لتسلط قوات الانتقالي ضد مؤسسات الدولة"، في إشارة للانفصاليين في الجنوب.



وأشار في بيان بثته قناة اليمن الفضائية الرسمية إلى أن "المليشيات المتمردة"، في إشارة إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي هاجمت كل مؤسسات الدولة ومعسكراتها في العاصمة المؤقتة عدن بدعم وتمويل وتخطيط من دولة الإمارات.

ولفت هادي إلى أن الطيران الإماراتي نفذ عدة غارات عسكرية ضد المواطنين وأفراد الجيش وسط أحياء مأهولة بالسكان بعدن، مما دفع قواته "للانسحاب إلى محيط محافظة عدن لتجنيب العاصمة عدن وأهلها الأحرار المسالمين الدمار الجنوني، الذي قامت به مليشيات الانتقالي مدعوما بغطاء جوي وغارات عسكرية لطائرات دولة الإمارات".

وأكد هادي أن حكومته قد وجهت بكافة مؤسساتها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على مختلف الأصعدة لمواجهة هذا الاستهداف الذي وصفه بـ"السافر". ودعا هادي الجنود والقبائل اليمنية التي "تدافع عن تراب وطنها وشرعيته ونظامه الجمهوري في كل المحافظات، لاستعادة العاصمة المؤقتة عدن، وبسط نفوذ الدولة فيها".