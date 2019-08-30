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نجوم فوكس نيوز يردون علي ترامب: لا نعمل لديك

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 165
نجوم فوكس نيوز يردون علي ترامب: لا نعمل لديك

رد العديد من نجوم شبكة فوكس نيوز الأمريكية على اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للشبكة بعدم الولاء للجمهور المحافظ، وقالوا إنهم لا يعملون لدى ترمب كي يطالبهم بالولاء له.
يعرف عن شبكة فوكس نيوز بشكل عام. 

و دفعت انتقادات الشبكة  المعروفة توجهها اليميني المحافظ ودعمها للحزب الجمهوري ، الرئيس الأمريكي إلى شن هجوم غير ، وذلك بعد توجيه انتقادات له. 

و اتهم ترمب محطة فوكس نيوز في سلسلة من التغريدات أمس الأربعاء ، بدعم الديمقراطيين عبر استضافة المسؤولة في الحزب الديمقراطي زوتشيل هونيهوسا والتي وجهت انتقادات لترمب. 
قال ترمب إن مذيعة فوكس نيوز ساندرا سميث لم ترد على انتقادات المسؤولة الديمقراطية. 
اتهم الرئيس الأمريكي فوكس نيوز بالفشل في إدارة النقاش. 
في تغريدة أخرى قال ترمب: "لا أريد الفوز من أجل نفسي، أريد فقط الفوز من أجل الشعب. فوكس نيوز الجديدة تتخلى عن ملايين الأشخاص الرائعين! علينا أن نبدأ في البحث عن وسيلة إعلام جديدة.  فوكس لا تعمل من أجلنا بعد الآن!"

ورد بريت هيوم، المحلل السياسي ومذيع الأخبار السابق في فوكس نيوز، قال في تغريدة: "لا يفترض أن تعمل فوكس نيوز لصالحك". 
المذيع والمعلق غاي بينسون كرر نفس المعنى في تغريدة قال فيها: "نحن لا نعمل لديك".
المذيع هوارد كيرتز: "وظيفتنا هي تغطية وجهتي النظر".

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