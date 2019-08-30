استعدادات للمشاركة في جمعة "الوفاء للشهداء" بمسيرات العودة

يستعد الفلسطينيين في غزة اليوم الجمعة 29 أغسطس ، للمشاركة في فعاليات "مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار" على الحدود الشرقية للقطاع، في الجمعة الـ 72 للمسيرات ، تحت شعار "الوفاء للشهداء"

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أهالي القطاع إلى أوسع مشاركة والحشد الكبير في فعاليات اليوم التي ترفع شعار "الوفاء للشهداء".

وأكدت الهيئة استمرار المسيرات، كأداة وطنية سلمية وشعبية فاعلة بيد الجماهير المنتفضة، وكأداة كفاحية جماهيرية للتصدي للاحتلال ومشاريع التصفية وحماية الحق الفلسطيني في العودة.

وشددت على أن القدس كانت وما زالت عاصمة للشعب الفلسطيني وقبلة المسلمين الأولى.