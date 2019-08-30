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إصابة 6 أشخاص فى حادثى دراجة بخارية جنوب بنى سويف

منذ 13 دقيقة
عدد القراءات: 78
إصابة 6 أشخاص فى حادثى دراجة بخارية جنوب بنى سويف

أصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة 30 أغسطس ، فى حادثى دراجة بخارية بمركزى ببا والفشن جنوب محافظة ببنى سويف .


وأصيب 3 طلاب فى انقلاب دراجة بخارية أمام قرية هربشنت التابعة لمركز ببا بطريق مصر - أسيوط الزراعى، هم "وليد طارق مشرف" 19 سنة، مصاباً بكدمات وسجحات بالجسم، "محمود إبراهيم أحمد" 19 سنة، مصاباً بكدمات وسجحات بالجسم، "عبد الرحمن على عبد الحميد" 19 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيمن ونقلتهم سيارة الإسعاف إلى مستشفى ببا المركزى.

كما أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجة بخارية بأخرى أمام عزبة صالح التابعة لمركز الفشن، وهم  "علاء أحمد توفيق" 30 سنة،  "شريف عبد المنعم أحمد" 20 سنة،  "فارس فريد رجب" 18 سنة.

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