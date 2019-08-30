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بالصور.. عمرو زكي في المستشفى بعد تعرضه لحادث سير

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 166
بالصور.. عمرو زكي في المستشفى بعد تعرضه لحادث سير

تعرض عمرو زكي، لاعب المنتخب والزمالك السابق، لحادث سيارة مروع صباح اليوم الجمعة على طريق الساحل الشمالي.

وتسببت الحادثة في تهشم السيارة وتعرض زكي لجروح بالغة، مما اضطر نقله إلى مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأكد سعيد لطفي، لاعب الزمالك السابق، عبر حسابه على موقع التواصل "فيس بوك" أن حالة اللاعب الصحية لا تزال في خطر.

عمرو زكي بدأ مسيرته عام 2001 مع المنصورة قبل أن ينتقل إلى إنبي ومنه إلى الزمالك، حيث ذاع صيته كأفضل مهاجمي مصر.

يذكر أن صاحب الـ36 عامًا اعتزل كرة القدم عام 2015، وتُوج مع منتخب مصر ببطولتي كأس الأمم الإفريقية 2006 و2008.

المصدر: يلا كوره

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