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حمدوك يتفق مع "الحرية والتغيير" على مراجعة ترشيحات الوزراء

منذ 2 ساعة
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حمدوك يتفق مع "الحرية والتغيير" على مراجعة ترشيحات الوزراء

أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد حمدوك الجمعة 30 أغسطس ، أنه اتفق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، لمراجعة قوائم المرشحين والمرشحات للمناصب الوزارية والمجالس المتخصصة،  وفق جدول زمني محدد"، دون توضيح تفاصيل الجدول الزمني.

 

وكان حمدوك أعلن الثلاثاء الماضي، أنه تسلم قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من "الحرية والتغيير"، وبلغت 49 مرشحا ومرشحة لـ14 وزارة، و16 مرشحا ومرشحة لـ5 مجالس وزارية متخصصة.

وأفاد مصدر مطلع بقوى الحرية والتغيير لصحيفة "سودان تربيون" بأن "رئيس الوزراء أعاد القائمة لقوى الحرية والتغيير، وطلب مزيدا من الأسماء.
وذلك بعد تحفظ حمدوك على مرشحي قوى الحرية والتغيير لوزارات الصناعة والتجارة والآثار والسياحة، لعدم كفاية السير الذاتية الخاصة بهم.

يشار إلى أن إعلان التشكيلة الوزارية النهائية للحكومة الانتقالية تأجل الأربعاء الماضي لمدة 48 ساعة، لإجراء مزيد من المشاورات، واستيفاء الخطوات القانونية الواردة في الوثيقة السياسية.

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