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زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين في عرض البحر

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 115
زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين في عرض البحر

فتحت زوارق الاحتلال الصهيونية نيران رشاشاتها الثقيلة اليوم الجمعة 30 أغسطس ، تجاه قوارب الصيادين في عرض بجر وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان أنّ زوارق الاحتلال استهدفت مراكب الصيادين وأطلقت النار تجاههم في عرض بحر النصيرات ودير البلح وسط القطاع.

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