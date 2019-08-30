الحكومة اليمنية تطالب بإنهاء مشاركة الإمارات بالتحالف وتعليق الدبلوماسية معها

طالبت الحكومة اليمنية، الخميس 20 أغسطس ، الرئيس عبدربه منصور هادي، بتوجيه رسالة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، يطلب فيها إنهاء مشاركة الإمارات في تحالف دعم الشرعية باليمن ، بالإضافة إلي تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات.

جاء ذلك في رسالة اطلعت عليها الأناضول، بعثت بها الحكومة إلى الرئيس هادي، بعد ساعات من الغارات التي نفذها الطيران الحربي الإماراتي، واستهدف مواقع وتعزيزات القوات الحكومية في محافظتي عدن وأبين جنوبي البلاد، وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من العسكريين والمدنيين.



وأكدت الرسالة على "ضرورة إشعار مجلس الأمن بذلك، ومطالبته بالوقوف أمام تداعيات ما تقوم به الإمارات في اليمن".

كما طالبت رسالة الحكومة الرئيس هادي بسحب السفير اليمني من أبو ظبي، وتعليق العلاقات بين البلدين.

وشددت على "العمل مع الأشقاء في السعودية لدمج الوحدات العسكرية النظامية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، وتسليم وزارة الدفاع كل المعسكرات التي استولت عليها مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا".