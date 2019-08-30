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الدوحة: يجب وقف التصعيد العسكري باليمن والعودة للحوار

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 219
الدوحة: يجب وقف التصعيد العسكري باليمن والعودة للحوار

قالت الخارجية القطرية ، اليوم الجمعة 30 أغسطس ، في بيان لها ، أنه طال أمد الحرب في اليمن وتعمقت المأساة الإنسانية إلى حد لا يمكن التغاضي عنه ، داعية جميع القوى اليمنية إلى تغليب صوت الحكمة ومصلحة شعبها وعدم الإمعان في تمزيق النسيج الاجتماعي.

 
وطالبت بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والعودة إلى مخرجات الحوار الوطني الشامل التي توافقت عليها القوى السياسية وكافة أطياف الشعب اليمني. 

 

وقال البيان: "نتابع في دولة قطر بكثير من الأسى والحزن التطورات العسكرية والمواجهات الدموية في كل من عدن وأبين".

 

وأكدت أن التطورات الأخيرة إلا دليل ساطع على عبثية هذه الحرب وعلى استمرار العبث في مقدرات الشعب اليمني".

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