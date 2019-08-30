تفاصيل الحالة الصحية للاعب "عمرو زكي" بعد الحادث

كشف الدكتور "محسن طه" وكيل وزارة "الصحة" بمطروح، اليوم الجمعة 30 أغسطس ، إن "عمرو زكي"، لاعب نادي "الزمالك" السابق والمنتخب، أصيب بجرح قطعي في فروة الرأس طوله نحو 10 سم، وكدمات وسحجات متفرقة بمختلف أنحاء الجسد وذلك بعد تعرضه لحادث مروع، بسيارته الخاصة، أمام قرية "فيستا مارينا" بالساحل الشمالي، نطاق مركز ومدينة "العلمين"، حيث اصطدمت بـ"نخلة" عقب صعودها إلى أحد الأرصفة".

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة "مطروح"، في بيان له، أن "إبراهيم عبد السلام محمد" 35 من الإسكندرية صديق اللاعب وكان برفقته أثناء رحلة "الساحل الشمالي"، مصاب هو الآخر بكسر في القدم اليسرى، وكدمات وسحجات.

وأضاف أن: "عمرو زكي"

فيما طالب "صابر زكي"، شقيق لاعب، جماهير كرة القدم المصرية بالدعاء لشقيقه، اللاعب الدولي السابق، بعد الحادث الذي تعرض له على طريق الساحل الشمالي، صباح اليوم الجمعة.

وقال "صابر زكي"، في تصريح لموقع لـ"الوطن سبورت": "عمرو في غيوبة حالياً وتعرض لكسر في الحوض والضلوع، وقررت على مسئوليتي الشخصية نقله من مستشفى العلمين إلى أحد مستشفيات التجمع الخامس".