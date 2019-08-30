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مصرع 2 وإصابة 14 آخرين بحادث في بالسويس

منذ 33 دقيقة
عدد القراءات: 80
مصرع 2 وإصابة 14 آخرين بحادث في بالسويس

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 14 آخرين في حادثين، بطريق (السويس- القطامية)، اليوم الجمعة 30 أغسطس ، ونقل رجال الاسعاف المصابين لمستشفيي التأمين الصحي والأميري، وجرى إيداع الجثتين المشرحة.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى اخطارًا من قسم شرطة عتاقة، بانقلاب سيارة ميكروباص، بطريق السويس – القطامية، واصطدام أتوبيس بسيارة أخرى توقفت لمساعدة المصابين.

بسماع أقوال شهود العيان والمصابين، توصل رجال الشرطة الى أن الحادث بدء بانقلاب سيارة ميني ميكروباص ماركة "سوزوكي" يستقلها 7 أشخاص من أسرة واحدة، قادمين من القاهرة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بالعين السخنة.

وعقب وقوع الحادث مباشرة مرت سيارة ميكروباص بالطريق، وتوقف قائدها ونزل بعض الركاب لمساعدة المصابين في الحادث وإخراج ما تبقي من مصابين في السيارة المقلوبة.
وفي غضون ذلك، مر أتوبيس مسرع لم يتمكن قائده من رؤية الحادث أمامه، فاصطدم بالجميع.

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