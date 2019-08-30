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البحرية الليبية: مصرع 5 مهاجرين وإنقاذ 65 آخرين

منذ 4 ساعة
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البحرية الليبية: مصرع 5 مهاجرين وإنقاذ 65 آخرين

أعلن مكتب الإعلام بقوات البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، في بيان  الجمعة 30 أغسطس ، مصرع 5 مهاجرين غير نظاميين، وإنقاذ 65 آخرين قبالة شواطي مدينة الخمس (120 كلم شرق طرابلس).


وحسب البيان، انتشلت البحرية 5 جثث لمهاجرين غير شرعيين، تعود لرجل وامرأة وطفل من الجنسية المغربية وصومالي وسوداني.

كما تمكنت البحرية من إنقاذ 65 مهاجرا آخرين يحملون الجنسية السودانية والمصرية والمغربية، على بعد 9 أميال شمال مدينة الخمس.

وأفاد البيان بأن عمليات البحث لا زالت جارية عن مزيد من الناجين أو الجثث.

ولقي 578 مهاجرًا مصرعهم غرقا في المثلث الواقع بين ليبيا ومالطا وإيطاليا بالبحر المتوسط، منذ مطلع العام وحتى 15 أغسطس / آب، خلال رحلتهم إلى أوروبا، وفق منظمة الهجرة الدولية.

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