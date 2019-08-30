سهيل الهندي: قتلة الأبرياء لن يزيدونا إلا وحدة

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس سهيل الهندي ، في كلمة له بمخيم العودة شرق مدينة غزة ضمن فعاليات الجمعة الـ 72 من مسيرات العودة وكسر الحصار، إن " رسالة غزة من جمعة الوفاء للشهداء هي الوحدة والمضي حتى تحقيق الأهداف".

وشدد علي أن "مسيرات العودة مستمرة وستبقى عنواناً للوحدة الفلسطينية"، لافتا بالقول "سننهي خلال أيام المرحلة الثانية من "حديقة العودة" تأكيداً على استمرارنا في المسيرات."

و قال الهندي " إن قتلة الأبرياء لن يزيدونا إلا وحدة ونحن والفصائل ماضون في طريقنا"، وذلك في إشارة إلى منفذي التفجيرين الانتحاريين بحاجزين للشرطة الفلسطينية بمدينة غزة يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف الهندي " يد العدالة ستصل قريباً لمن خطط ودبر ونفذ العملية الجبانة التي استهدفت الأبرياء.

ودعا السلطة الفلسطينية "لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال والدفاع عن شعبنا."