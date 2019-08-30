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اليمنيون يتظاهرون ضد الإمارات ويحرقون علمها

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 123
اليمنيون يتظاهرون ضد الإمارات ويحرقون علمها

هتف متظاهرون يمنيون في مدينة تعز، الجمعة 30 أغسطس ، ضد تدخل الإمارات في البلاد، وحرقوا علمها، وذلك على خلفية دعم أبو ظبي الانقلاب على الحكومة الشرعية في الجنوب.

ووصف المتظاهرون الوجود الإماراتي بأنه "استعمار" واتهموها بدعم الإرهاب في بلادهم.

وقال: "تدين الحكومة القصف الجوي الإماراتي على قوات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، و(مركز محافظة أبين) زنجبار".

‏ودعا الحضرمي السعودية وقيادتها بصفتها قائدة التحالف العربي إلى الوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية "وإيقاف هذا التصعيد العسكري غير القانوني وغير المبرر".‏

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