اليمنيون يتظاهرون ضد الإمارات ويحرقون علمها

هتف متظاهرون يمنيون في مدينة تعز، الجمعة 30 أغسطس ، ضد تدخل الإمارات في البلاد، وحرقوا علمها، وذلك على خلفية دعم أبو ظبي الانقلاب على الحكومة الشرعية في الجنوب.
ووصف المتظاهرون الوجود الإماراتي بأنه "استعمار" واتهموها بدعم الإرهاب في بلادهم.
وقال: "تدين الحكومة القصف الجوي الإماراتي على قوات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، و(مركز محافظة أبين) زنجبار".
ودعا الحضرمي السعودية وقيادتها بصفتها قائدة التحالف العربي إلى الوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية "وإيقاف هذا التصعيد العسكري غير القانوني وغير المبرر".