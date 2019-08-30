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مسيرات بالخرطوم لأجل "مفقودي" فض اعتصام قيادة الجيش

منذ 2 ساعة
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مسيرات بالخرطوم لأجل "مفقودي" فض اعتصام قيادة الجيش

نظم مئات السودانيين بالعاصمة الخرطوم، الجمعة 30 أغسطس ، مسيرات لمفقودي فض اعتصام قيادة الجيش "تزامنا مع اليوم العالمي للمختفين قسريا"، واستجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين.

وخرج المئات في عدد من أحياء الخرطوم، ومدينة أم درمان، غربي العاصمة، مطالبين بمعرفة مصير مفقودي اعتصام قيادة الجيش بالخرطوم، في 3 يونيو.وفق شهود عيان.
رافعين شعارات وهتافات تذكر 
وردد المتظاهرين هتافات منها "الليلة (اليوم) لن نرجع، إلا (حتى) المفقود يرجع".

ودعا تجمع المهنيين، الأربعاء، للخروج في مسيرات الجمعة، للوقوف خلف قضية مفقودي القيادة، في سبيل اقتلاع الحقوق بالنضال السلمي.

وفي 8 أغسطس/آب الجاري، أعلن تجمع "المهنيين السودانيين"، العثور على 40 مفقودًا منذ فض اعتصام الخرطوم، من أصل 100، بالمستشفيات والمشارح المختلفة.

وفي يوليو/ تموز الماضي، كشف "تجمع المهنيين السودانيين"، الذي قاد الاحتجاجات في البلاد، عن "اختفاء قسري لمئات المواطنين"، في أعقاب أحداث فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في يونيو الماضي.

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