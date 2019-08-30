إصابة 16 بنزلة معوية بعد تناولهم وجبة في عُرس بالشرقية

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أصيب 16 شخصًا، الجمعة 30 أغسطس ، بنزلة معوية مصحوبة بأعراض مغص وقيء، إثر تناولهم وجبة غذائية في حفل زفاف بقرية أبوعجوة بناحية الملاك دائرة مركز أبوحماد.

واستقبل مستشفى أبوحماد المركزي، 16 شخصًا مصابين بحالات قيء وإسهال «اشتباه نزلة معوية».