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إصابة 16 بنزلة معوية بعد تناولهم وجبة في عُرس بالشرقية

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 115
إصابة 16 بنزلة معوية بعد تناولهم وجبة في عُرس بالشرقية

أصيب 16 شخصًا، الجمعة 30 أغسطس ، بنزلة معوية مصحوبة بأعراض مغص وقيء، إثر تناولهم وجبة غذائية في حفل زفاف بقرية أبوعجوة بناحية الملاك دائرة مركز أبوحماد.

واستقبل مستشفى أبوحماد المركزي،  16 شخصًا مصابين بحالات قيء وإسهال «اشتباه نزلة معوية».

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