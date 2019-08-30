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مصرع 4 وإصابة 15 أخرين في حادثين منفصلين

منذ حوالى ساعة
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مصرع 4 وإصابة 15 أخرين في حادثين منفصلين

لقيت سيدة وطفلها مصرعهما، وأصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الجديد في محافظة جنوب سيناء.


وأسفر الحادث عن مصرع الأم "منى رشدي عبدالعزيز" 29 سنة، في موقع الحادث، وابنها "محمد الششتاوي عبدالمحسن" سنتين، عقب وصوله إلى مستشفى أبورديس المركزي.

كما أصيب الأب "الششتاوي عبدالمحسن" 34 سنة، والأبناء "جنى الششتاوي عبدالمحسن" 10 سنوات، و"مريم الششتاوي عبدالمحسن" 6 سنوات.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبورديس، حيث توفي الطفل عقب وصوله للمستشفى مباشرة، وأودعت الجثتين في ثلاجة المستشفى.


من جانب اخر ، لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 12 آخرين، ، في تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل وثالثة ملاكي، في ناحية قرية كرم عمران على طريق "قنا - الأقصر" الزراعي.

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