الهيئة الوطنية: الجمعة المقبلة بعنوان "حماية الجبهة الداخلية"

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليومى الجمعة 30 أغسطس ،في كلمة بختام فعاليات جمعة "الوفاء للشهداء - 72" من مسيرات العودة وكسر الحصار ، أن الجمعة المقبلة من الفعاليات على حدود قطاع غزة الشرقية ستحمل عنوان "حماية الجبهة الداخلية ".

و دعت الهيئة الوطنية جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في الجمعة القادمة الـ "73 " والتي ستحمل عنوان " حماية الجبهة الداخلية " للتأكيد على "وحدة الموقف الوطني في مواجهة الفوضى والعمالة والتكفير وخلط الاوراق ".

ونعت الهيئة شهداء الشرطة الذين سقطوا في التفجيرين الانتحاريين بمدينة غزة يوم الثلاثاء الماضي ، مشدده على مساندتها للشرطة والوقوف الى جانب رجالها للحفاظ على الامن والسلم الاهلي بالقطاع".



وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر الهيئة الوطنية لمسيرات العودة و كسر الحصار•••

"في ختام جمعة "الوفاء للشهداء "72"

يا جماهير شعبنا الفلسطيني البطل

يا ابناء امتنا العربية والاسلامية –ايها الصامدون في وجه الاحتلال وآلته العسكرية.

في الذكرى الخامسة لاندحار العدوان الصهيوني الهمجي على شعبنا في قطاع غزة تستمر مقاومة شعبنا وتزداد قوة ومنعة في مواجهة مشاريع التصفية بل ويبتكر شعبنا مسيرات العودة وكسر الحصار كأداة كفاحية جماهيرية شعبية ينخرط بها عشرات الالاف في كل يوم جمعة الى جانب المقاومة المسلحة الباسلة التي قدمت خيرة قادتها ومقاتليها في معركة التحرير والعودة .

لقد اثبت شعبنا خلال العدوان الصهيوني في العام 2014 أنه جدير بالحياة والبقاء والانتصار بعد ان سطر مقاتلوه اروع الملاحم في وجه العدو على مدى واحد و خمسين يوما.

يا ذوي الشهداء و الجرحى و اصحاب البيوت التي لم يعد اعمارها بعد ;

لقد حاول العدو اختراق حاضنتنا الشعبية عبر تدمير البيوت والمصانع والورش الصناعية وقتل اكثر من 2320 شهيد وجرح اكثر من 11.500جريح لتمرير مخططاته بتجريد المقاومة من سلاحها لكننا واجهناه موحدين " بموقف وطني موحد " مما افشل مخططاته ومنعه من تحقيق اهدافه وكبدناه افدح الخسائر.

اننا وفي مواجهة العدو ومخططاته ستواصل مقاومتنا الباسلة تصديها لكل المؤامرات التي تستهدف حقوقنا فبوحدتنا الميدانية ووضوح الرؤية سنحمي جبهتنا الداخلية من العبث والتخريب ولن نقبل جماهيرنا بخلط الاوراق او ان تتجه بنادقنا ومسيراتنا في غير وجهتهاالصحيحة

ومن هنا وفي ختام فعاليات جمعة الوفاء للشهداء نؤكد على ما يلي :-

1:نتوجه بتحية الاكبار والاجلال لشهداء وجرحى عدوان العام 2014الذي استمر 51يوما دمر خلاله العدوان الاخضر واليابس كما نتوجه بالتحية لجماهير شعبنا الذين لم تلن لهم قناة في مواجهة هذا العدوان والارهاب الصهيوني المجرم

2: نوجه ألتحية لأسرانا الابطال وفي مقدمتهم الاسرى المضربين عن الطعام ابطال معركة الامعاء الخاوية في سجون الاحتلال داعين الى اوسع حملة تضامن وطني معهم لمساندتهم حتى تحقيق مطالبهم من العدو

3:نتوجه بالتحية لجماهيرنا الصامدة في القدس وغزة والضفة ومخيمات الصمود في لبنان التي تواصل تصديها لمخططات تصفية القضية الفلسطينية وتحمي حقها في العودة الى الديار

4:نؤكد استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة والتي ستبقى شوكة في حلق الاحتلال ورافعة للوحدة واداة للتعبير الجماهيري الواسع في مواجهة مخططات الاحتلال وحماية حق العودة وكسر الحصار عن شعبنا المظلوم في قطاع غزة

5:في الوقت الذي ننعى فيه شهداء الشرطة الابطال الذين طالتهم يد الغدر والخيانة فاننا في الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ندين العمل الاجرامي التفجيري الذي يهدف الى خلط الاوراق وحرف مسار شعبنا في مواجهة الاحتلال و اعوانه و ادواته الرخيصة ونؤكد مساندتنا للشرطة و الوقوف الى جانب رجالها للحفاظ على الامن والسلم الاهلي بالقطاع فمعركتنا مع الاحتلال ولن تكون مع غيره.

6:تدين الهيئة الوطنية الهجمات الصهيونية الارهابية على بيروت – وبغداد - ودمشق وتدعو الى التصدي للاحتلال وعدم السماح له بالاستمرار في عدوانه واستباحته للدول الشقيقة

-7:نهنئ طلابنا الاعزاء وفي كل المراحل ببدء العام الدراسي الجديد وندعوهم للجد والاجتهاد متمنين لهم دوام التقدم والنجاح كما نهنئ شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية والاسلامية بالعام الهجري الجديد 1441ه

-8:ندعو الى الاسراع في استعادة الوحدة الوطنية وتعزيز صمود شعبنا برفع العقوبات و مواجهة الحصار الظالم على قطاعنا المحاصر.

9:ندعو جماهير شعبنا للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة73 والتي ستحمل عنوان " حماية الجبهة الداخلية " للتأكيد على وحدة الموقف الوطني في مواجهة الفوضى و العمالة و التكفير وخلط الاوراق

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة و كسر الحصار.