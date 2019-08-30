ردا علي الأجندة المشبوهة باليمن.. صحفيون يستقيلون من وسائل إعلام إماراتية

قرر صحفيون يمنيون ترك العمل في وسائل إعلام إماراتية أو ممولة من أبوظبي، رداً على ما وصفوه بـ"الأجندات المشبوهة"، للإمارات ضد بلادهم، وسلوكها الداعم للمليشيات الانقلابية، و"غدرها" باليمنيين ، وذلك على خلفية استهداف الطيران الحربي الإماراتي للجيش اليمني، والذي أودى بعشرات القتلى والجرحى عسكريين ومدنيين، الخميس، في عدن وأبين (جنوب).

وقرر الصحفي والكاتب والباحث السياسي عبد الله إسماعيل، ترك العمل في قناة "الغد المشرق"، التي تمولها أبو ظبي.

وقال إسماعيل، في تغريدة على صفحته بتويتر، إنه قرر ترك العمل في القناة بعد 3 سنوات "رائعة ومميزة" في تجربة كانت فيها القناة ببرامجها "لكل اليمن".

وأشار إلى أنه عمل في القناة حينما كانت تعمل تحت عناوين من مثل: صنعاء تتحرر، واليمن يتحرر، واعرف بلدك، وغيرها.



وكزميله السابق، قرر مراسل قناة "الشارقة"، في مدينة تعز (وسط اليمن) محمد طاهر، ترك العمل مع القناة التي عمل بها منذ بداية أبريل 2016.

وفي منشور له على صفحته في فيسبوك، توجه طاهر، بالشكر لجميع طاقم القناة، الذين أكد أنه عمل معهم "في تغطية إخبارية تدعم المقاومة الشعبية والجيش الوطني، خالية من هذا الغدر والأجندات المشبوهة".

وأشار إلى أن "موقع القناة يشهد على ذلك".

ولفت طاهر، إلى أنه خلال هذه المرحلة فقدَ "أعز إنسان هو الشهيد وائل العبسي (صحفي قتل أثناء تغطيته مواجهات بين الحوثيين والجيش الوطني على الأطراف الشرقية لمدينة تعز، في مايو/أيار 2017)".

وحول أسباب قراره بترك العمل في القناة الإماراتية، قال "إنني أنحاز لوطني اليمن الذي أعشقه وأقدس كل قطرة دم لأبنائه"، في إشارة إلى ضحايا الغارات الإماراتية في عدن وأبين.



الصحفي محمد التويجي، الذي يعمل بصحيفة "الرؤية" الإماراتية، مراسلا من مدينة تعز اليمنية، أعلن هو الآخر استقالته، عبر تغريدة على تويتر.

وقال تويجي، في تغريدته، "أعلن اليوم إنهاء عملي من صحيفة الرؤية الإماراتية، والتي عملت فيها لثلاث سنوات كمراسل من مدينة تعز، في كتابة التقارير الإنسانية والعسكرية".

وبرر استقالته "بعد أن تكشفت لنا جليا السياسة الإماراتية الحاقدة تجاه وطننا وشعبنا أنهي عملي معها. تحياتي لأصدقائي بالصحيفة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن بترحيب كبير قرار الصحفيين اليمنيين (عبد الله إسماعيل ومحمد طاهر) الاستقالة من القنوات الإماراتية، ضمن حملة على شبكات التواصل تدعو إلى مقاطعة الإمارات وطردها من اليمن، ممهورة بهاشتاغ: #مذبحة_الإرهاب_الاماراتي.