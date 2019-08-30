"المهنيين السودانيين": أفراد من الجيش اعتدوا بالضرب على مواطنين

قال تجمع المهنيين السودانيين، الجمعة 30 أغسطس ، في بيان صادر عن التجمع ، إن أفراداً من الجيش اعتدوا بالضرب المبرح على مواطنين بمدينة "ود مدني" وسط البلاد.

أن اعتداء أفراد الجيش أدى إلى إصابة 4 مواطنين بإصابات متفرقة وكدمات، تم تحويلهم إلى مستشفى المدينة.

وحمّل تجمع المهنيين والي ولاية الجزيرة المكلف، اللواء ركن، أحمد حنان صبير، وأنصار الرئيس المعزول البشير مسؤولية الأحداث.

وطالب بالتحقيق مع الجناة فوراً وتقديمهم لمحاكمات عادلة.

ولم يذكر بيان التجمع ملابسات الاحتجاجات المذكورة وأسباب تدخل أفراد الجيش السوداني.