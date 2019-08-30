Responsive image

29º

31
أغسطس

السبت

26º

31
أغسطس

السبت

 خبر عاجل
  • قطر تؤكد مرة أخرى على وقوفها التام مع الشعب اليمني الشقيق للحفاظ على أمنه وسلامته ووحدة وطنه
     منذ 12 ساعة
  • الخارجية القطرية: قطر تؤكد مرة أخرى على وقوفها التام مع الشعب اليمني الشقيق للحفاظ على أمنه وسلامته ووحدة وطنه
     منذ 12 ساعة
  • رئيس اليمن: الإمارات استغلت الظروف الحالية التي نمر بها لمهاجمة مؤسسات الدولة الشرعية
     منذ يوم
  • رئيس اليمن: ندعو شعبنا اليمني للنوحد خلف قواتنا المسلحة لرفض مشاريع التمزيق
     منذ يوم
  • الاحتلال يطلق قنابل الإنارة فوق مزارع شبعا جنوب لبنان.
     منذ يوم
  • معبر رفح: ارجاع جميع حافلات المسافرين إلى الصالة الفلسطينية نتيجة تعطل شبكة الحواسيب لدى الجانب المصري.
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:59 صباحاً


الشروق

5:26 صباحاً


الظهر

11:55 صباحاً


العصر

3:30 مساءاً


المغرب

6:25 مساءاً


العشاء

7:55 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

"المهنيين السودانيين": أفراد من الجيش اعتدوا بالضرب على مواطنين

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 185
"المهنيين السودانيين": أفراد من الجيش اعتدوا بالضرب على مواطنين

قال تجمع المهنيين السودانيين، الجمعة 30 أغسطس ،  في بيان صادر عن التجمع ، إن أفراداً من الجيش اعتدوا بالضرب المبرح على مواطنين بمدينة "ود مدني" وسط البلاد.

أن اعتداء أفراد الجيش أدى إلى إصابة 4 مواطنين بإصابات متفرقة وكدمات، تم تحويلهم إلى مستشفى المدينة.

وحمّل تجمع المهنيين والي ولاية الجزيرة المكلف، اللواء ركن، أحمد حنان صبير، وأنصار الرئيس المعزول البشير مسؤولية الأحداث.

وطالب بالتحقيق مع الجناة فوراً وتقديمهم لمحاكمات عادلة.

ولم يذكر بيان التجمع ملابسات الاحتجاجات المذكورة وأسباب تدخل أفراد الجيش السوداني.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers