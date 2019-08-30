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تغييرات واسعة في الديوان الملكي السعودي

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 232
تغييرات واسعة في الديوان الملكي السعودي

أصدر الديوان الملكي السعودي عدة مراسيم، شملت عددا من المسؤولين في المناصب المهمة بتعيين قسم وإعفاء آخر من مناصبهم، حيث عين في أحدها فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان وبمرتبة وزير، وبندر بن محمد العيبان مستشارا في المجلس ، وعين  بندر بن إبراهيم الخريف وزيرا للصناعة والثروة المعدنية، وعواد بن صالح العواد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير، وكذلك تعيين مازن بن إبراهيم الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.
وكذلك عين كل من ماجد بن سالم الغانمي نائبا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعبدالله بن شرف الغامدي مديرا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

وأعفي بموجب الأوامر الصادرة من الديوان الملكي السعودي كل من خالد بن عبدالمحسن المحيسن من منصبه، وعقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي.        كذلك شمل الإعفاء تماضر بنت يوسف الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبها، وخليل بن مصلح الثقفي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه.
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وقرر الديوان تحويل "هيئة تطوير الرياض" إلى هيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية في الرياض"، وإنشاء وزارة باسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، وأيضا تعديل اسم ديوان المراقبة ليكون الديوان العام للمحاسبة.

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