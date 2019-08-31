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إعلامي سعودي يتوقع.. حكومة هادي ستسحب سفيرها من الإمارات

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 749
إعلامي سعودي يتوقع.. حكومة هادي ستسحب سفيرها من الإمارات

كشف الإعلامي السعودي "منصور الخميس"، عن سيناريو الساعات القادمة وما ستشهده الأحداث بين الرياض وأبو ظبي، مُشيرًا إلى أن حكومة هادي ستسحب سفيرها من الإمارات وتقطع علاقتها بها.

في تغريدات على تويتر، أكد الخميس على أن ‏حكومة هادي ستسحب سفيرها من الإمارات وتقطع علاقتها بها وستتقدم بطلب رسمي للمملكة لإنهاء مشاركة الإمارات في التحالف.

وأضاف: المملكة حريصة على علاقاتها بالإمارات، ولكن الحل لعدم تعمق الأزمة وتطورها إلى أبعاد الله وحده يعلم أين ستؤدي أن يتم إنهاء مشاركة الإمارات بناء على طلب اليمن.

وأشار الإعلامي السعودي إلى أن ‏خروج أبو ظبي في صالح اليمن والمملكة بعد أن انحرفت الأمور عن المسار الصحيح الذي تشكل التحالف من أجله، مُوضحًا أن خروج بن زايد من التحالف سيحمي علاقة المملكة بالإمارات وسينقذ حكومة هادي من المجلس الانتقالي الجنوبي.

 

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