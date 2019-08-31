عريقات: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل غير شرعي واستخفاف بالقانون الدولي

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل غير شرعي واستخفاف بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

جاء تعليقًا على قرار هندوراس افتتاح بعثة دبلوماسية لها فى القدس، وقرار جمهورية ناورو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واصفًا القرار بالتصرف الغير مسئول الذي يُشجع سُلطة الاحتلال.

وأكد أن هذه القرارات تتعارض مع أحكام القانون الدولى، وخصوصًا قرارات مجلس الأمن أرقام 476 عام 1980، و478 عام 1980، و2334 عام 2016 ، التى تؤكد جميعها على أن القدس الشرقية أرض محتلة، تنطبق عليها أحكام القانون الدولى ذات الصلة.

وأضاف إن أية قرارات أو إجراءات تهدف لتغيير الوضع القائم فى القدس أو مركزها القانونى أو تركيبتها الديموغرافية وحدودها الجغرافية باطلة وغير شرعية، مؤكدًا أن حل الصراع يجب أن يتم على أساس حل الدولتين الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وفي سياق مُتصل أكد رئيس الوزراء الفلسطيني "محمد أشتيه"، على أن حق الفلسطينيين بالقدس عاصمة لدولتهم المستقلة حق مقدس، ومن غير المقبول أن يكون موضوعًا لتحصيل مكاسب أو بيع مواقف سياسية للولايات المتحدة أو لإسرائيل، وأن الرئيس محمود عباس يتابع هذا الشأن عن كثب، وأعطى توجيهات للتعامل معه.