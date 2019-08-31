السودان..توجيه تهمة الثراء غير المشروع للبشير

وجهت هيئة قضائية في الخرطوم، السبت، تهم الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي للرئيس السوداني السابق عمر البشير، وذلك خلال جلسة محاكمته الثالثة.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن الثالثة من محاكمة البشير انتهت ظهر اليوم السبت، بعد الاستماع لعدد من الشهود واستجواب البشير، وبعد ذلك وجهت المحكمة تهمتي "التعامل بالنقد الأجنبي، والثراء الحرام بطريقة غير مشروعة.

وحسب هيئة المحكمة، فقد قررت عقد عقد جلسة المحاكمة المقبلة يوم السبت السابع من سبتمبر.

وكانت هيئة الدفاع عن البشير قد طلبت منه خلال الجلسة الماضية، بالإفراج عن موكله بضمانة عادية، كما قدم طلبا للسماح لأسرته بزيارته داخل السجن، في حين طلب منهم قاضي المحكمة تقديم هذين الطلبين مكتوبين.

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