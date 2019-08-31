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رسميا 26 مترشحا لانتخابات الرئاسة بتونس

منذ 3 يوم
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رسميا 26 مترشحا لانتخابات الرئاسة بتونس

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، رسميا ونهائيا، السبت 31 أغسطس ، بقبول 26 مترشحا في سباق الانتخابات الرئاسية بالبلاد، مشيرة إلى أنه يمكن للمترشحين المقبولين نهائيا إيداع مطالب اعتماد ممثليهم لدى الهيئات الفرعية للانتخابات خلال الفترة الممتدة من 1 إلى غاية 11 سبتمبر المقبل.

وأضافت الهيئة أنها تضع على ذمّة طالبي الاعتماد كافة الوثائق المستوجبة.

وكانت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية قد أنهت، أمس الجمعة، البت في النزاعات المتعلقة بالطور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وأصدرت أحد عشر حكما (11) باتا ونهائيا طبق القانون الانتخابي، من بينها نقض 4 أحكام من الطور الأول والقضاء من جديد بالرفض أصلا في خصوص أربعة مترشحين كانت هيئة الانتخابات استأنفت قرارات المحكمة بشأنها.

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