مصرع حدادين صعقًا بالكهرباء في الشرقية

لقي حدادين، مصرعهما، اليوم السبت 31 أغسطس ؛ إثر تعرضهما للصعق الكهربائي أثناء قيامهما بتركيب بوابة حديدية لمنزل أحدهما بقرية "المشاعلة"، التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، بالشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا اللواء أشرف الدمرداش، مساعد مدير الأمن لفرقة الشمال، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "أبو كبير" المركزي، بوصول: "عامر.ال.ش" 35 سنة، حداد، مُقيم بقرية "المشاعلة" بأبو كبير، وصديقه "محمود.أ" 21 سنة، حداد، مُقيم بقرية كفر "نمر"، متوفيان إثر إصابتهما بصعق كهربائي.

وتبين أنه أثناء قيامهما بتركيب بوابة حديدية لمنزله بمعاونة صديقه، حدث ماس كهرباء في البوابة تسبب في صعقهما.