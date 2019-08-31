للمرة الثانية.. تأجيل تشكيل الحكومة السودانية

منذ 3 يوم

قال قيادي في قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، السبت 31 أغسطس ، إن الفحص الأمني للمرشحين لمناصب حكومية أدى إلى تأجيل تشكيل الحكومة لمدة 48 ساعة.



وأضاف القيادي في قوى التغيير، محمد ضياء الدين، في تصريح للأناضول، أن "مجلس الوزراء والمجلس السيادي لديهما ترتيبات حول الفحص الأمني لقوائم المرشحين".

وثمة جدل واسع في السودان حول بعض الأسماء المرشحة لمناصب حكومية في ظل اتهامات لهم بالعمالة لدول غربية.

وتابع: "لجنة التشريحات في قوى الحرية والتغيير (قائدة الحراك الشعبي) لديها اجتماع مع رئيس الوزراء، مساء اليوم، لمناقشة بعض التفاصيل".

ورجح ضياء الدين الانتهاء من تشكيل الحكومة "خلال يوم أو يومين".

وأدى عبد الله حمدوك، في 21 أغسطس الجاري، اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة، وأعلن أنه سيشكلها خلال أسبوع.