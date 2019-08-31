البشير يكشف تفاصيل جديدة عن استلامه أموالا من السعودية

كشف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، السبت 31 أغسطس، خلال جلسة محاكمته الثالثة في العاصمة الخرطوم، في قضايا تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه، والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي عن تفاصيل جديدة بخصوص استلامه أمولا بشكل شخصي من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.



وأقر البشير أثناء استجوابه، تلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، "عبر اتصال دار بين مدير مكتبه ومدير مكتبي، حاتم حسن بخيت"، دون توضيح تاريخ ذلك.

وأضاف أن "محمد بن سلمان أرسل المبلغ بطائرة خاصة استقبلها "بخيت"، وكان لدينا خياران، إما أن نرفض المبلغ، أو التصرف فيه بصورة شخصية، ولم نستطع رفض استلام المبلغ لأنه يسبب إحراجا للسعودية".

وتابع بالقول: "ليس من عادتي استخدام الأموال للمنفعة الشخصية، واستقرينا على الاحتفاظ بالمبلغ بالمنزل وصرفه على المصلحة العامة في التبرعات والهبات".

وأردف: "أنفقنا المبلغ على جهات محددة ولدينا المستندات، كالسلاح الطبي، وقناة طيبة (تلفزيونية)، وقوات الدعم السريع لعملها في المشتقات البترولية، وجامعة إفريقيا العالمية".

وعن عدم إيداع المبلغ في البنوك الحكومية، قال البشير "اخترنا عدم إيداعه في بنك السودان، لأن البنك يلزمنا بمعرفة مصدر الأموال، ولم نرد الكشف عن اسم محمد بن سلمان بناء على رغبته".

ومضى قائلا: "تمنيت أن تكون المحكمة سرية لعدم الكشف عن اسم محمد بن سلمان، لأنه أرسل المبلغ بصفتي الشخصية وليس بصفتي رئيسا للدولة".

وفي ختام الاستجواب، قال القاضي مخاطبا البشير "أوجه لك الاتهام رسميا باستلام أموال من مصدر غير مشروع وصرفها بطريقة غير مشروعة".