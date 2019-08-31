Responsive image

22º

3
سبتمبر

الثلاثاء

26º

3
سبتمبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • اندلاع مواجهات بين شبّان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة عزون شرق قلقيلية.
     منذ 9 ساعة
  • نصرالله: لن نسمح لإسرائيل بانتهاك سيادة لبنان بعد الآن
     منذ 12 ساعة
  • نصرالله: رسالتنا لإسرائيل واضحة "إذا اعتديتم فإن كل حدودكم وجنودكم ستكون في دائرة الاستهداف"
     منذ 12 ساعة
  • نصرالله: تعمدنا أن نرد بالنهار وليس الليل وفي عمق العدو وأصبنا الهدف بكل تأكيد
     منذ 12 ساعة
  • نصرالله: المقاومة عملت في النهار وعلى مقربة من الحدود وأصابت الهدف بشكل واضح
     منذ 12 ساعة
  • نصرالله: العدو الإسرائيلي سحب كل جنوده من المنطقة الحدودية واليوم رجعوا على استحياء
     منذ 12 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:02 صباحاً


الشروق

5:27 صباحاً


الظهر

11:54 صباحاً


العصر

3:28 مساءاً


المغرب

6:21 مساءاً


العشاء

7:51 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

البشير يكشف تفاصيل جديدة عن استلامه أموالا من السعودية

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 728
البشير يكشف تفاصيل جديدة عن استلامه أموالا من السعودية

كشف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، السبت 31 أغسطس، خلال جلسة محاكمته الثالثة في العاصمة الخرطوم، في قضايا تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه، والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي عن تفاصيل جديدة بخصوص استلامه أمولا بشكل شخصي من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

 


وأقر البشير أثناء استجوابه، تلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، "عبر اتصال دار بين مدير مكتبه ومدير مكتبي، حاتم حسن بخيت"، دون توضيح تاريخ ذلك.

وأضاف أن "محمد بن سلمان أرسل المبلغ بطائرة خاصة استقبلها "بخيت"، وكان لدينا خياران، إما أن نرفض المبلغ، أو التصرف فيه بصورة شخصية، ولم نستطع رفض استلام المبلغ لأنه يسبب إحراجا للسعودية". 

وتابع بالقول: "ليس من عادتي استخدام الأموال للمنفعة الشخصية، واستقرينا على الاحتفاظ بالمبلغ بالمنزل وصرفه على المصلحة العامة في التبرعات والهبات".

وأردف: "أنفقنا المبلغ على جهات محددة ولدينا المستندات، كالسلاح الطبي، وقناة طيبة (تلفزيونية)، وقوات الدعم السريع لعملها في المشتقات البترولية، وجامعة إفريقيا العالمية". 

وعن عدم إيداع المبلغ في البنوك الحكومية، قال البشير "اخترنا عدم إيداعه في بنك السودان، لأن البنك يلزمنا بمعرفة مصدر الأموال، ولم نرد الكشف عن اسم محمد بن سلمان بناء على رغبته". 

ومضى قائلا: "تمنيت أن تكون المحكمة سرية لعدم الكشف عن اسم محمد بن سلمان، لأنه أرسل المبلغ بصفتي الشخصية وليس بصفتي رئيسا للدولة". 

وفي ختام الاستجواب، قال القاضي مخاطبا البشير "أوجه لك الاتهام رسميا باستلام أموال من مصدر غير مشروع وصرفها بطريقة غير مشروعة".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers