الجيش اللبناني: سقوط شظايا قذائف من الاحتلال على كتيبة أممية

قال الجيش اللبناني، في بيان، السبت 31 أغسطس ، إن "بقايا إحدى القذائف المضية، مصدرها الأراضي (الفلسطينية) المحتلة، سقطت داخل مركز تابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)".

وأضاف الجيشإن الشظايا طالت مركزًا تابعًا للكتيبة الهندية في بلدة بسطرة الحدودية، دون أن تؤدي لوقوع إصابات.

وجاء في البيان أن الجيش اللبناني يجري متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات اليونيفيل.

وأدت قنابل مضيئة ألقاها الاحتلال الصهيوني على الحدود اللبنانية الجنوبية الإثنين الماضي إلى اشتعال الحرائق داخل مزارع شبعا جنوب لبنان.