مرصد حقوقي يطالب بتدخل دولي لحماية اليمنيين من القصف الإماراتي

حثت المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (غير حكومي، مقره جنيف)، السبت 31 أغسطس ، في بيان أصدره ، "مجلس الأمن على التدخل العاجل لحماية المدنيين من عمليات القصف التي تنفذها طائرات حربية إماراتية على عدن وأبين (جنوبي اليمن)".



وقال المرصد في بيانه، إن هناك "عمليات انتقامية صادمة ومروعة ترقى إلى جريمة حرب".

والخميس، سقطت مدينة عدن مجددا في أيدي قوات "المجلس الانتقالي" الانفصالي المدعوم إماراتيا، بعد غارات جوية لطيران الإمارات استهدفت مواقع الجيش اليمني في عدن وأبين، راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، وفق مصادر متطابقة وشهود عيان.

وأوضح المرصد الحقوقي الدولي في البيان ذاته، أن "قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا، تستهدف في حملات الاعتقال عسكريين ومدنيين".