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نصر الله: طبيعة رد المقاومة اللبنانية على الضربة الإسرائيلية لا يعرفها إلا قلة قليلة والأمر بيد المقاومين

منذ 2 يوم
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نصر الله: طبيعة رد المقاومة اللبنانية على الضربة الإسرائيلية لا يعرفها إلا قلة قليلة والأمر بيد المقاومين

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ، اليومالسبت 31 أغسطس ، طبيعة رد المقاومة اللبنانية على الضربة "الإسرائيلية" لا يعرفها إلا قلة قليلة والأمر بيد المقاومين.   

 وشدد نصرالله في كلمة له ، أن "رد المقاومة على الاعتداء الإسرائيلي أمر محسوم وسيكون من لبنان وليس شرطاً من مزارع شبعا"، موضحاً أن "الرد الأول على الاعتداء يجب أن يكون إعمال حقنا في إسقاط المسيرات الإسرائيلية".

واشار إلي أن مهمة المسيرات الإسرائيلية كانت زرع عبوة ناسفة وتفجيرها، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي مصنع للصواريخ الدقيقة في مكان سقوط المسيرتين الإسرائيليتين في الضاحية الجنوبية.

وتابع نصر الله قائلاً "نتنياهو يريد أن يقنع شعبه بأنه يقوم بعمل جبار من خلال شماعة مصانع الصواريخ الدقيقة وهو يكذب عليهم".

كذلك، قال "لدينا من الصواريخ الدقيقة ما يكفينا لكن ليس لدينا مصانع للصواريخ الدقيقة"، مضيفاً "ما نحتاجه في أي مواجهة من صواريخ دقيقة نملكه في لبنان".

خلال كلمته رأى أمين عام حزب الله أن "استباحة أجواء لبنان ستشرع أبواب الاغتيالات عبر الطائرات المسيرة ولا يمكن التسامح مع هذا الأمر ويجب أن تشعر إسرائيل بأن الأجواء اللبنانية ليست مفتوحة أمام طائراتها المسيرة"، مؤكداً أن "المقاومة معنية بأن يبقى العدو حائراً كما هو الآن".

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