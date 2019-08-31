الأسير "السايح" بحالة "حرجة".. والحركة الأسيرة تهدد بالتصعيد

منذ 2 يوم

أفادت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت 31 أغسطس ، بدخول الأسير بسام السايح بحالة صحية حرجة جدًا؛ بعد تدهور إضافي طرأ على عضلة القلب التي أصبحت تعمل بنسبة 15% فقط.

وأوضحت الحركة الأسيرة، في تصريح لمكتب إعلام الأسرى أن الرئة اليمنى للأسير المريض السايح توقّفت بسبب السوائل الزائدة، مشيرة إلى أن المياه بدأت تنزل لمنطقة القدمين؛ ما أعجزه عن الحركة.

وحمّلت الحركة الأسيرة سلطات الاحتلال الصهيوني وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المريض بسام السايح.

وشددت على أنها ستتخذ خطوات احتجاجية واسعة مالم تُقدّم إدارة السجون العناية الطبية اللازمة للأسير.