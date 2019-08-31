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الاحتلال يعتقل طفلا قرب الحرم الإبراهيمي

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 707
الاحتلال يعتقل طفلا قرب الحرم الإبراهيمي

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني ، مساء السبت 31 أغسطس ، طفلا بالقرب من الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلوا الطفل عبد الهادي أبو سنينة، في ساحات الحرم الابراهيمي.

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