الاحتلال يعتقل طفلا قرب الحرم الإبراهيمي

منذ 2 يوم

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني ، مساء السبت 31 أغسطس ، طفلا بالقرب من الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلوا الطفل عبد الهادي أبو سنينة، في ساحات الحرم الابراهيمي.