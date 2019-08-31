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بري: لن نسمح "لإسرائيل" بترميم "صورتها الردعية" على حسابنا

منذ 2 يوم
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بري: لن نسمح "لإسرائيل" بترميم "صورتها الردعية" على حسابنا

قال رئيس مجلس النواب (البرلمان) اللبناني نبيه بري، السبت 31 أغسطس ، إنهم لن يسمحوا لإسرائيل بترميم "صورتها الردعية" بالشرق الأوسط على حسابهم.

وقال بري إن "حركة أمل (17 مقعدا من 182 بالبرلمان)، شأنها شأن محور المقاومة، لن تسمح لاسرائيل بترميم صورتها في الشرق الأوسط على حسابنا".

وتابع: "بعد أن تأكدت (إسرائيل) أن لا حرب أمريكية على إيران، وأن التفاوض مع طهران، (سيتم) عبر قنوات فرنسية، فلم يبق لها سوى الساحة في لبنان، لتعديل موازين القوى، فخرقت قواعد الاشتباك القائمة منذ 14 أغسطس 2006 (التي جرى وضعها بعد حرب 12 يوليو/تموز من العام ذاته)".


واعتبر أن "عبارات الإدانة وحدها لم ولن توقف استباحة إسرائيل وعدوانيتها المتواصلة"، مضيفا: "وحدهم المقاومون يملكون سرّ المعادلة الّتي تعيد للأمة اعتبارها."

وشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة منذ الأحد الماضي مع سقوط الطائرتين المسيرتين على الضاحية، وهو الخرق الذي تزامن مع استهداف إسرائيل لمركز عسكري تابع لـ "حزب الله" في بلدة عقربة جنوب العاصمة السورية دمشق ما أودى بحياة عنصرين من الحزب.

أما فجر الإثنين فدوت 3 انفجارات في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (المدعومة من حزب الله) في منطقة قوسيا بقضاء زحلة في سلسلة جبال لبنان الشرقية.

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