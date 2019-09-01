اليمن.. قتلى وجرحى جراء قصف التحالف لسجن شمال اليمن

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثية"، صباح اليوم الأحد، مقتل وإصابة عشرات الأسرى التابعين لحكومة هادي، في قصف جوي بمحافظة ذمار، شمال اليمن.

وحسب "يوسف الحاضري"، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن أكثر من 40 شخصاً قتلوا وأصيب أكثر خمسين آخرين في قصف جوي شنته مقاتلات التحالف على كلية المجتمع شمال مدنية ذمار.

وأضاف: عملية انتشال الضحايا لا تزال مستمرة حتى الآن، وسط صعوبة بالغة في وصول المسعفين جراء استمرار تحليق الطيران في أجواء المنطقة، وتم إسعاف عشرات الجرحى ونقلهم إلى مستشفى الثورة، ومعظمهم إصابتهم خطرة.

واختتم الحاضري تصريحاته مُطالبًا الصليب الأحمر بسرعة التحرك إلى منطقة الاستهداف بطواقمها الإسعافية والتواصل مع الأمم المتحدة للضغط على قيادة التحالف لضمان سلامة المسعفين كون طائراتهم مازالت تحلق وتستهدف المسعفين.

وأكد شهود عيان على أن مقاتلات التحالف شنت نحو 8 غارات جوية على كلية المجتمع التي يتخذها الحوثيون سجناً يضم عشرات الأسرى المناهضين لهم.

وعلى الجانب الأخر، أشارت قيادة التحالف اليوم الأحد، إلى استهداف موقع عسكري للحوثيين بذمار، زاعمة أنه مخزن للطائرات بدون طيار وصواريخ دفاع جوي معادي.

كما أدعت قيادات التحالف، بأن عملية الاستهداف هذه تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.

ويأتي هذا القصف في ظل التوتر الحاصل بين القوات الحكومية الشرعية ودولة الإمارات، التي سبق وأن اتهمتها حكومة هادي، باستهداف قوات الجيش بقصف جوي جنوبي اليمن ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 300 من الجنود والمدنيين.