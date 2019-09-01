غدًا.. الإعلان عن تشكيل حكومة السودان الجديدة

كشف مسئول في تحالف الحرية والتغيير ، عن موعد إعلان تشكيلة الحكومة الانتقالية في السودان برئاسة رئيس الوزراء المكلف "عبد الله حمدوك"، والتي من المقرر أن تُعلن غدًا الاثنين.

وحسب محمد ضياء الدين، القيادي في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، فإن سبب تأخير إعلان أعضاء الحكومة يعود إلى إجراء الفحص الأمني للمرشحين لتولي حقائب وزراية، مُشيرًا إلى أن هذا الإجراء ضروري قبل الإعلان رسميًا عن التشكيلة الحكومية.



ونفى ضياء الدين وجود تحفظات من قبل رئيس الوزراء السوداني حول بعض الأسماء المرشحة على القائمة التي سلمتها قوى التغيير. وأضاف أن حمدوك طلب مرشحين إضافيين لبعض الوزارات.

يأتي هذا التأكيد، بعد أن كانت الجبهة الثورية في السودان والمكونة من عدة حركات مسلحة، طالبت حمدوك برفض قائمة الأسماء، التي اقترحتها قوى الحرية والتغيير لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة المؤقتة، ودعته إلى إجراء مشاورات موسعة مع جميع الأطراف قبل تكوين حكومته.

يُجدر الإشارة إلى أنه من المفترض أن تعلن تشكيلة الحكومة الانتقالية يوم الأربعاء الماضي، لكن حمدوك اتفق مع قوى الحرية والتغيير على تأجيل الإعلان من أجل مراجعة قوائم المُرشحين.