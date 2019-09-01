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السودان.. نيابة مُكافحة الفساد تُلقي القبض على مُدير مكتب البشير

منذ يوم
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السودان.. نيابة مُكافحة الفساد تُلقي القبض على مُدير مكتب البشير

ألقت نيابة مكافحة الفساد في السودان، القبض على حاتم "حسن بخيت"، مدير مكتب الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بعد أن واجهته ببلاغ يتعلق بالأموال التي يتم التحقيق فيها مع البشير، بتهمتي "الثراء الحرام"، و"مخالفة قوانين النقد الأجنبي.

وحسب مصادر سودانية، فإن اعتقال بخيت تم على خلفية إقرار البشير أمام المحكمة أمس السبت، أن بعض الأموال التي استلمها، كانت عبر مدير مكتبه حاتم حسن بخيت، حيث النيابة المُختصة بلاغات بحق "بخيت"، تتصل بالاشتراك الجنائي في جرائم تتعلق بالنقد الأجنبي.

وكانت هيئة قضائية قد وجهت في الخرطوم أمس السبت، تهم الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي للبشير، وذلك خلال جلسة محاكمته الثالثة.

 

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