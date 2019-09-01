صحيفة سودانية تكشف.. زوجة البشير قيد الإقامة الجبرية

وضعت السلطات الأمنية في السودان "وداد بابكر"، زوجة الرئيس المعزول عمر البشير قيد الإقامة الجبرية داخل منزلها الفخم، في حي كافوري ببحري في العاصمة الخرطوم.

وحسب صحيفة "تاستي نيوز"، فإن السلطات أخضعت بابكر للإقامة الجبرية منذ سقوط حكومة البشير في 11 أبريل الماضي، ووضعت لها حراسة عسكرية مشددة.

وكانت أنباء كثيرة قد ترددت عن هروب زوجة البشير إلى جوبا عقب سقوط نظام زوجها، لكن أتينغ ويك أتينغ السكرتير الإعلامي لرئيس دولة جنوب السودان، نفى أن تكون لدى سلطات بلاده أي فكرة عن مكان وجود زوجة البشير، وقال: "ليس لدينا أي فكرة حول هذا الموضوع في جنوب السودان.

وكانت زوجة البشير تتمتع بنفوذ كبير في البلاد، بحكم أنها السيدة الأولى كما يلقّبها السودانيون، منذ زواجها بالبشير عام 2001 بعد مقتل زوجها اللواء إبراهيم شمس الدين أحمد، بحادث طائرة هليكوبتر عام 2001، ولديها 5 أبناء من زوجها الأول.

والجدير بالذكر أن المعارضة تتهم زوجة البشير الثانية بالفساد، وأنها تضع يدها على أراض وأملاك شاسعة، إضافة إلى أرصدة تقدر بمئات الملايين من الدولارات في بنوك أجنبية.