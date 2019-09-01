الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ إلى نهاية ديسمبر المقبل

قرر الرئيس التونسي المؤقت "محمد الناصر"، تمديد العمل بحالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ شهر نوفمبر من العام 2015، لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

ونشر قرار التمديد في الجريدة الرسمية مساء الجمعة، وذلك للمرة الثانية من نوعها، باعتبار أن مؤسسة الرئاسة التونسية هي التي كانت تُعلن عن تمديد حالة الطوارئ.

وجاء في الجريدة الرسمية، أن الرئيس المؤقت أصدر أمرا رئاسيا بتمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 3 سبتمبر 2019 إلى غاية 31 ديسمبر يونيو 2019.

وأشارت إلى أن هذا الأمر الرئاسي جاء بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه، وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 يناير 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، وعلى الأمر الرئاسي عدد 53 لسنة 2019 المؤرخ في 5 ابريل 2019 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ، وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

وكان الرئيس التونسي المؤقت قرر في الثاني من أغسطس الجاري، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد، ابتداء من الرابع من أغسطس إلى غاية الثاني من سبتمبر المقبل.