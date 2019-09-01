أبو ردينة رداً على نتنياهو: الاستيطان غير شرعي وسيُفكك كما فكك في غزة وسيناء

أكد الناطق باسم رئاسة السلطة الفلسطينية ، نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد 31 أغسطس ، إن الاستيطان الاسرائيلي جميعه غير شرعي، وسيفكك كما فكك في قطاع غزة وسيناء.



وقال أبو ردينة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وفا): "هذا الأمر يُعتبر استمرارا لمحاولات خلق أمر واقع مرفوض لن يؤدي إلى أي سلام أو أمن أو استقرار".

وأضاف، "ان سياسة الاستيطان ومحاولات التطبيع المجاني المخالف لمبادرة السلام العربية، والعمل على تآكل حل الدولتين جميعه مرفوض، ولن يؤسس لخيار ثالث، فإما سلام يرضى عنه الشعب الفلسطيني، أو لا حصانة لأحد أو لأي قرار أو موقف يخالف قرارات المجالس الوطنية والشرعية العربية والدولية".

وصباح اليوم، أعلن نتنياهو أن إسرائيل ستفرض السيادة الاسرائيلية على المستوطنات.