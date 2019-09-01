Responsive image

22º

3
سبتمبر

الثلاثاء

26º

3
سبتمبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • اندلاع مواجهات بين شبّان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة عزون شرق قلقيلية.
     منذ 9 ساعة
  • نصرالله: لن نسمح لإسرائيل بانتهاك سيادة لبنان بعد الآن
     منذ 12 ساعة
  • نصرالله: رسالتنا لإسرائيل واضحة "إذا اعتديتم فإن كل حدودكم وجنودكم ستكون في دائرة الاستهداف"
     منذ 12 ساعة
  • نصرالله: تعمدنا أن نرد بالنهار وليس الليل وفي عمق العدو وأصبنا الهدف بكل تأكيد
     منذ 12 ساعة
  • نصرالله: المقاومة عملت في النهار وعلى مقربة من الحدود وأصابت الهدف بشكل واضح
     منذ 12 ساعة
  • نصرالله: العدو الإسرائيلي سحب كل جنوده من المنطقة الحدودية واليوم رجعوا على استحياء
     منذ 12 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:02 صباحاً


الشروق

5:27 صباحاً


الظهر

11:54 صباحاً


العصر

3:28 مساءاً


المغرب

6:21 مساءاً


العشاء

7:51 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

بالفيديو.. حزب الله يدمر آلية إسرائيلية وقتل وجرح من فيها

منذ يوم
عدد القراءات: 1373
بالفيديو.. حزب الله يدمر آلية إسرائيلية وقتل وجرح من فيها

أعلن حزب الله اللبناني الأحد 1 سبتمبر ، في بيان له ، أنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر الأحد، قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر، بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها".

 

من جهته، قال الناطق باسم قوات الاحتلال، إن قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان تجاه ثكنة "أفيفيم" المحتلة، مشيرا إلى أن عدد من الجنود أصيبوا بهجوم بالصواريخ المضادة على قاعدة عسكرية بالشمال.

 

وأوضح أن "موقع ومركبات عسكرية تعرضت لعدة قذائف في القطاع الأوسط للحدود مع لبنان".

وأصدرت سلطات الاحتلال تعليمات بفتح الملاجئ في البلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers