بالفيديو.. حزب الله يدمر آلية إسرائيلية وقتل وجرح من فيها

أعلن حزب الله اللبناني الأحد 1 سبتمبر ، في بيان له ، أنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر الأحد، قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر، بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها".

من جهته، قال الناطق باسم قوات الاحتلال، إن قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان تجاه ثكنة "أفيفيم" المحتلة، مشيرا إلى أن عدد من الجنود أصيبوا بهجوم بالصواريخ المضادة على قاعدة عسكرية بالشمال.

وأوضح أن "موقع ومركبات عسكرية تعرضت لعدة قذائف في القطاع الأوسط للحدود مع لبنان".

وأصدرت سلطات الاحتلال تعليمات بفتح الملاجئ في البلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان.