لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال يرتكب 65 اعتداءاً بحق الصحفيين في أغسطس الماضي

واصلت قوات الاحتلال استهدافها واعتداءاتها اليومية بحق الصحفيين في قطاع غزة والضفة والقدس المحتلتين، ضمن سياستها الممنهجة للحد من نشاطهم ودورهم في تغطية الممارسات وانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين العزل.

وأوضحت لجنة دعم الصحفيين في تقريرها لشهر اغسطس/ آب 2019 المنصرم، أن عدد انتهاكات الاحتلال واعتداءاته بلغت (65) انتهاكاً اسرائيلياً، يقابلها (3) من الانتهاكات من قبل جهات فلسطينية.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

وذكر تقرير لجنة دعم الصحفيين، أن عدد المصابين من الصحفيين جراء إطلاق الرصاص الحي، و الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع والاعتداء بالضرب والركل المبرح، إضافة إلى اعتداءات أخرى بلغت(11 )إصابة، تمثلت في إصابة 4 صحفيين في غزة و7 آخرين في الضفة المحتلة.

وبلغ عدد الاعتقالات والاستدعاءات والاحتجاز(12) حالة، فيما بلغ عدد تمديد الاعتقال (2)وهما بحق الصحفيين مصطفى الخاروف، وسامي العاصي، وفرض غرامة مالية لعدد(1) من الصحفيين.

كما وثق التقرير(7) حالات عمليات دهم واقتحام وتفتيش وعبث بمحتويات، تم خلال عمليات الاقتحام مصادرة معدات وكاميرات وهواتف وحواسيب عدد(6).

في حين منعت قوات الاحتلال الصحفيين من تغطية الفعاليات والقيام بعملهم والتي بلغت عدد(4)، فيما تم منع عدد(3) صحفيين من السفر للعمل أو للعلاج.

إلى ذلك، سجل التقرير عدد(3) من الاعتداءات داخل سجون الاحتلال وتعمد الإهمال الطبي بحق الصحفيين المرضى أبرزهم الصحفي بسام السايح والتي وصفت حالته بالخطيرة .

وفي إطار محاربة المحتوي الفلسطيني قامت إدارة موقع فيس بوك واليوتيوب، بحذف وحظر صفحات وحسابات لعدد من المواقع الصحفية والفلسطينية والتي عرف منها ما يقارب(15) صفحة، وموقع، عدا عن اغلاق(1) لمؤسسة ثقافية.

وبشأن الانتهاكات الفلسطينية

سجلت لجنة دعم الصحفيين(3) من الانتهاكات بحق الصحفيين حيث سجلت حالة استدعاء(1) للصحافية مجدولين حسونة، ومن ثم حالة احتجاز (1) أيضا بحق الصحافية مجدولين حسونة للمرة الثانية، فيما تم تسجيل حالة اعتداء(1) على صحفي في غزة .

تفاصيل لانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر أغسطس/ آب 2019

2-8-2019: إصابة الصحفي حاتم عمر المصور في وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، في كلتا قدميه برصاصتين معدنيتين مغلفتين بالمطاط، خلال تغطيته لمسيرة العودة الكبرى قرب الحدود مع بلدة خزاعة شرق خانيونس

2-8-2019: إصابة الصحفي الحر أسامة الكحلوت برصاص حي من قبل قوات الاحتلال في ركبته اليسرى شرق مخيم البريج وسط القطاع.

2-8-2019: مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي ، اعتقال المصور الصحفي مصطفى خاروف، حتى 1 سبتمبر المقبل، بعد أن فشلت قوات الاحتلال في ابعاده قسرياً خارج فلسطين، ويعمل الصحفي مصور وكالة الأناضول الإخبارية في مدينة القدس، المعتقل منذ كانون الثاني/ يناير الماضي.، و يتعرض الصحفي لضغوط كبيرة من قبل السلطات "الإسرائيلية" للقبول بترحيله إلى الأردن.

2-8-2019: إصابة الصحفي "إياد حمد مغربي، مصور وكالة الاسيوشيتد برس برضوض ، جراء الاعتداء عليه بالضرب والركل بوحشية على قدمه وأوقعوه أرضا، واحتجازه لساعات ومنعه من تصوير فعاليات صلاة الجمعة في وادي الحمص وعزله عن زملائه من.

2-8-2019: اعتقلت قوات الاحتلال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم الناشط حسن بريجية.

5-8-2019: اقتحمت قوات الاحتلال مركز "يبوس" الثقافي في مدينة القدس ومنعت تأبين الأديب المقدسي صبحي غوشة، بحجة أن غوشة من فتح وأن حركة فتح والسلطة الفلسطينية هي التي رعت الحفل، ثم أغلقت المركز لساعات، وسلّمت استدعاءات للتحقيق لعدد من الاشخاص في المركز.

5-8-2019: قوات الاحتلال تقتحم منزل الصحفي رائد الشريف بالخليل وتثير ذعراً بين أفراد عائلته واطفاله.

5-8-2019: مواقع التواصل الاجتماعي تلغي حساب الكاتب إبراهيم المدهون على الفيس بوك لمدة سبعة أيام وتلغي صفحته على اليوتيوب دون مبرر.

6-8-2019: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحافي ومراسل لوكالة وطن الإخبارية، محمد عتيق بعد مداهمة منزله في بلدة برقين بجنين، وصادرت حاسوبه الخاص، و3 هواتف محمولة وذاكرة الحاسوب، وحقّقت معه عن عمله الصحافي وافرجت عنه بعد 10 أيام دون توجيه أي تهمة من الاعتقال، و دون إعادة ما صادرته منه.

6-8-2019: استدعت قوات الاحتلال المحرّر الرياضي في صحيفة "القدس" الصحافي منير الغول، وحققت معه بعد منعها قيام وتغطية فعالية تكريم ذكرى الرياضي المقدسي أحمد عديلة في جمعية الشبان المسيحيين في القدس..

7-8-2019: تدهورت صحة الأسير الصحفي بسام السايح جراء الإهمال الطبي من قبل سجون الاحتلال، ونقله للعناية المكثفة.

8-8-2019: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين تغطية اقتحام بيت فجار ببيت لحم بحثاً عن منفذي عملية عتصيون.

10-8-2019: أغلقت إدارة الفيس بوك صفحة وكالة الراي الفلسطينية للمرة التاسعة.

10-8-2019: اعتدت قوات الاحتلال على الصحافيين بالضرب والدفع، إضافة إلى استهدافهم بالرصاص المعدني المغلّف بالمطاط، ما أدى إلى إصابة مصوّر تلفزيون "الغد" صهيب سلهب برصاصة مطاطية في فخذه، والصحافي الحرّ حسن شعلان برضوض بسبب الضرب بالعصي والايدي ومزقوه ملابسه وركلوه أرضاً، أثناء تغطيتهما اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية.

11-8-2019: اعتدت قوات الاحتلال على عائلة الصحفي ثائر الشريف في مخيم العروب جراء استهدافها بالقنابل الغازية بشكل متعمد منزلهم بشكل مباشر تجاههم ، أثناء وقوفهم على باب المنزل، والشارع خالي تماماً من المارّة ولا يوجد أي مواجهات تُذكر ، .ما أدى الى إصابة زوجته الصحفية هديل الشريف بكسر في اليد، واختناق الصحفي ثائر الشريف.

14-8-2019: قوات الاحتلال تفرج عن الزميل الصحفي صالح الزغاري من مدينة القدس بكفالة مالية ، بعد اعتقال دام 20 يوماً .

17-8-2019: اعتقلت قوات الاحتلال المصوّر الحرّ عبد المحسن شلالدة بعد مداهمة منزله بصورة وحشية وخلع الأبواب وتفتيش المنزل بطريقة عنيفة وترويع من فيه في بلدة سعير قرب مدينة الخليل، واقتادوه إلى جهة مجهولة ومن دون أن نعلم سبب الإعتقال.

18-8-2019: احتجزت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الصحافية مجدولين حسونة، لساعات على معبر الكرامة، ومنعتها من السفر لتركيا، لاستئناف عملها في قناة "تي ار تي" العربية، واستدعتها لمقابلة مخابرات الاحتلال في نابلس.

18-8-2019: إدارة الفيس بوك تعطل حساب الصحفي محمود الخطيب، وتحذف منشورات صفحة المركز الفلسطيني للإعلام

20-8-2019: أغلقت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الصفحة الرسمية لبوابة الهدف الإخبارية، على الموقع، بذريعة مُخالفة وانتهاك ما يُسمى "الخصوصية ومعايير النشر" لدى "فيسبوك"، ويندرج في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني.

20-8-2019: إدارة الفيس بوك تحظر صفحات قاسم النجار وتمنع النشر، حظر صفحة أنين القيد.

21-8-2019: إدارة موقع الفيس بوك تحذف صفحة مركز قلنديا الإعلامي، وصفحة جنين مكس، وصفحة شبكة عين الإعلامية، وصفحة فلسطين لايف، لجنة القدس جامعة اليرموك، صفحة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، وذلك في اطار التضييق على المحتوى الفلسطيني.

18-8-2019: منعت السلطات الإسرائيلية، ، الصحافية في قناة "تي. آر. تي" "التركية مجدولين حسونة من السفر عبر معبر الكرامة إلى الأردن، بعد احتجازها من قِبل المخابرات الفلسطينية حوالي ساعة على المعبر نفسه والتحقيق معها.

17-8-2019: جددت محكمة سالم الاحتلالية العسكرية قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير الصحفي المعاد اعتقاله سامي راضي العاصي (47عاماً) من سكان مخيم بلاطة، في مدينة نابلس، وذلك للمرة الثانية على التوالي، مدة ثلاثة أشهر ، وكانت قد أعادت اعتقاله بتاريخ 21/5/2019، وأصدرت المحكمة قرار اعتقالٍ إداري مدته ثلاثة أشهر، وحين قاربت مدته على الانتهاء، جددت له المحكمة أمر الاعتقال الإداري لثلاثة شهور أخرى دون تهمة، و يعمل مراسلاً لعددٍ من المحطات المحلية والمواقع الإخبارية في نابلس.

21-8-2019: اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على المصور الصحفي توفيق صليبا، وصادرت كاميراته قبل أن يتمكّن من استرجاعها بعد ساعة من مصادرتها، خلال تصويره عملية هدم منزلين، في بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

21-8-2019: استدعت مخابرات الاحتلال الصحافية مجدولين حسونة للمرة الثالثة في ثلاثة ايام دون مقابلتها بعد منعها السفر للعمل في قناة تلفزيونية بتركيا.

23-8-2019: احتجزت قوات الاحتلال مصور وكالة "الأناضول" للأنباء في الضفة المحتلة، الصحفي هشام أبو شقرة، غرب رام الله، ومنعته من تصوير الاحداث.

26-8-2019: اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على المصوّر الصحفي معتصم سقف الحيط، خلال تصويره عملية اقتحام غرب رام الله .

28-9-2019: اقتحمت قوات الاحتلال مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، وسلمت مديره جواد صيام استدعاءً؛ للتحقيق معه؛ بحجة "البناء غير المرخص لغرفة من الأخشاب"،

28-8-2019: منعت سطات الاحتلال الصحفي فتحي صباح وعائلته، من مرافقة ابنتهما ريما المريضة بالسرطان لتلقي العلاج في مستشفى هداسا عين كارم في القدس المحتلة.

29-8-2019: حذفت إدارة موقع "فيسبوك" صفحة وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام للمرة العاشرة على التوالي.

29-8-2019: اعتقلت قوات الاحتلال طالبة الاعلام في جامعة بيرزيت "ميس" شقيقة الشهيد حسين أبو غوش خلال مداهمة منزل عائلتها في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس فجرا.

29-8-2019: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصور حسن دبوس (30 عاما)، عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته ، في قرية نعلين غرب مدينة رام الله.

30-8-2019: اصابة مراسل اذاعة صوت الوطن الصحفي ابراهيم مرسلة، بعيار مطاطي في الظهر، شرق منطقة ابو صفية شمال قطاع غزة.

30-8-2019: إصابة مصور وكالة الأناضول التركية الصحفي علي جاد الله ، بعيار مطاطي بالرأس، بشكل مباشر ومتعمد خلال تغطية لفعاليات مسيرات العودة في مخيم ملكة شرق غزة مساء اليوم الجمعة

31-8-2019: الاحتلال يستمر في الإهمال الطبي بحق الأسير الصحفي بسام السايح ودخوله حالة حرجة جدًا بعد تدهور إضافي طرأ على عضلة القلب التي أصبحت تعمل بنسبة 15% فقط .

تفاصيل الانتهاكات داخلية الفلسطينية خلال شهر اغسطس/ آب 2019

6-8-2019: استدعى جهاز المخابرات الفلسطينية الصحفية مجدولين حسونة، للمقابلة في نابلس ".

18-8-2019: احتجزت المخابرات الفلسطينية حوالي ساعة على معبر الكرامة الجانب الفلسطيني الصحافية مجدولين حسونة وحققت معها.

21-8-2019: اعتدى احد حراس جامعة الأزهر، بالضرب على مراسل صحيفة "الحياة الجديدة" هاني أبو رزق، إضافة إلى مسح الصور التي التقطها لفعالية احتجاجية داخل حرم الجامعة بسبب التمديد الجديد لرئيس الجامعة

المصدر: الشهاب