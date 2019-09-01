حماس ردا علي تصريحات نتنياهو: الحديث عن ضم الضفة الغربية سيتبخر أمام نار المقاومة المشتعلة

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم ، اليوم الأحد 1 سبتمبر ، إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول تعهده بضم المستوطنات وعدم تكرار تجربة إخلائها، يؤكد حجم التحدي الذي تواجهه القضية الفلسطينية ، مؤكدا أن شعبنا اتخذ قراراً نهائياً بطرد الاحتلال من أرضه، وكل الحديث عن ضم الضفة الغربية سيتبخر أمام نار المقاومة المشتعلة في الضفة الغربية.



وأوضح قاسم أن تصريحات نتنياهو بأنه لن يخلي أي مستوطن من بيته في الضفة الغربية، لن توقف ثورة شعبنا المتواصلة حتى اقتلاع كل المستوطنين من الأرض الفلسطينية، كما فعل بمستوطنات قطاع غزة عام ٢٠٠٥م.

وأضاف أن حديث نتنياهو يؤكد أهمية ما تطالب به كل القوى الوطنية، من ضرورة وقف السلطة لسياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال في الضفة الغربية، ووقف ملاحقتها للمقاومة هناك، وأن تتخذ خطوات عملية لتطبيق ذلك.