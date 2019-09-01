حريق غرفة أمام كلية التربية الرياضية بفيصل

اندلع حريق داخل غرفة أمام مقر كلية التربية الرياضية بشارع فيصل، اليوم الأحد 1 سبتمبر.
لقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من غرفة أمام كلية التربية الرياضية.
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