Responsive image

23º

3
سبتمبر

الثلاثاء

26º

3
سبتمبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • اندلاع مواجهات بين شبّان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة عزون شرق قلقيلية.
     منذ 9 ساعة
  • نصرالله: لن نسمح لإسرائيل بانتهاك سيادة لبنان بعد الآن
     منذ 12 ساعة
  • نصرالله: رسالتنا لإسرائيل واضحة "إذا اعتديتم فإن كل حدودكم وجنودكم ستكون في دائرة الاستهداف"
     منذ 12 ساعة
  • نصرالله: تعمدنا أن نرد بالنهار وليس الليل وفي عمق العدو وأصبنا الهدف بكل تأكيد
     منذ 12 ساعة
  • نصرالله: المقاومة عملت في النهار وعلى مقربة من الحدود وأصابت الهدف بشكل واضح
     منذ 12 ساعة
  • نصرالله: العدو الإسرائيلي سحب كل جنوده من المنطقة الحدودية واليوم رجعوا على استحياء
     منذ 12 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:02 صباحاً


الشروق

5:27 صباحاً


الظهر

11:54 صباحاً


العصر

3:28 مساءاً


المغرب

6:21 مساءاً


العشاء

7:51 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

هذه عقوبة من يعير اسمه لسلاسل الصيدليات

منذ يوم
عدد القراءات: 553
هذه عقوبة من يعير اسمه لسلاسل الصيدليات

أصدرت نقابة صيادلة القاهرة بياناً تحذر فيه الصيادلة من عقوبة تصل للشطب لمدة عام عند إعارة اسم الصيدلي لسلسة صيدليات ، جاء ذلك بعد شطب الدكتور "أحمد العزبي" والدكتور "حاتم رشدي" نهائياً من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة.

وأوضح البيان عقوبة مَن يُعير اسمه: "وكذلك الشطب سنة للصيادلة المُعيرين أسمائهم والمنضمين بصيدلياتهم لهذه الكيانات وبالتبعية الغلق الإداري لصيدلياتهم لمدة عام".

وأضاف أنه "جارٍ انتهاج نفس العقوبات ضد باقي أصحاب هذه الكيانات وما يتبعها من مؤسسات صيدلية".

جدير بالذكر أنه في ٢٧ أغسطس الماضي أصدرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، قراراً بشطب الدكتور "أحمد العزبي" والدكتور "حاتم رشدي" نهائياً من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، والتأشير بذلك في سجلات الصيـادلة، وهو ما أثار حالة من الجدل لدى الرأي العام.
وجاء قرار الشطب ليطرح معه تساؤلات عن وجود سلاسل أخرى لم يتم إيقافها، مثل مجموعة صيدليات "19011" التي انتشرت في القاهرة، حيث توقع ناشطون وجود "سبوبة" جديدة للعسكر في تجارة الأدوية.
وفي ذات السياق تقدّم المحامي "أحمد مهران"، ببلاغ عاجل ورسمي في ٢٧ أغسطس ضد سلسلة صيدليات "19011" المنتشرة في جميع المحافظات، ويفيد البلاغ أن صيدليات "19011" تم إنشاؤها مخالفة لقانون نقابة الصيادلة، بناء على تأكيد رسمي من وكيل الصيادلة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers